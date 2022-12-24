Татьяна Тарасова: «Поздравляю всех, это счастье – смотреть на девочек, которые дарят такие прокаты. Победа Акатьевой абсолютно справедливая»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований женщин на чемпионате России-2023. 

Победу одержала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева

«Поздравляю всех, это счастье – видеть такое у нас на катке, смотреть на девочек, которые дарят такие прокаты и такую жизнь.

Большое спасибо им и их тренерам за то, что они подарили нам такой день. У нас лучше, чем на чемпионате мира. 

Лиза совершенно гениальная. Столько лет держит уровень, чего она только не делала. Потрясающе!» – сказала Тарасова. 

«Соня Акатьева сегодня проиграла произвольную, но она была первой в короткой. Этот отрыв позволил ей остаться первой. Победа абсолютно справедливая.

Сегодняшнее выступление Камилы было, сто процентов, лучшим в этом сезоне. Мне было все равно, наденет она капюшон в конце или нет, главное, как откатает саму программу.

И Туктамышева была просто великолепна. Это просто счастье – видеть ее на чемпионате России. Счастье!» – цитирует Тарасову «Р-Спорт».   

7 комментариев

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Iuliia Timofeyeva
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Все были хороши, танцы - позор, судей на мыло.
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Gemma157
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Если не считать танцевальный турнир, то классный выдался ЧР)
Наше ФК впереди всех
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Дерзкий пеликан
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Сколько там на самом популярном виде спорта людей было? Хоть сотку собрали? Бггггг
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oleg
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Победа Акатьевой больше чем справедливо.
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Диана Куталия
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Татьяна Анатольевна, мы тоже рады, что у нас такие девочки, самые лучшие в мире! Причём даже те, кто в конце десятки.
Но как же Вы можете хвалить танцы, ХБ! Если Вы адекватный человек, с таким огромным стажем в фигурном катании, видели много и знаете все премудрости, зачем тогда лукавите, нахваливая пару, которая не должна была и в тройку победителей войти.
Самое неприятное осталось послевкусие от ЧР-это танцы! Позор позорнейший((((
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Katerina Sunny
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Ну наконец- то, а то постоянно по мнению Тарасовой чего- то Соне не хватало.
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SvetlaNochka
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Соглашусь с Татьяной Анатольевной. Для многих болельщиков это счастье, и праздник, и эйфория от осознания того, что такие разные и такие чудесные фигуристки у нас есть в составе совсем немалом. Каждой хочется подобрать особый эпитет))
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