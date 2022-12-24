Татьяна Тарасова: «Поздравляю всех, это счастье – смотреть на девочек, которые дарят такие прокаты. Победа Акатьевой абсолютно справедливая»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований женщин на чемпионате России-2023.
Победу одержала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.
«Поздравляю всех, это счастье – видеть такое у нас на катке, смотреть на девочек, которые дарят такие прокаты и такую жизнь.
Большое спасибо им и их тренерам за то, что они подарили нам такой день. У нас лучше, чем на чемпионате мира.
Лиза совершенно гениальная. Столько лет держит уровень, чего она только не делала. Потрясающе!» – сказала Тарасова.
«Соня Акатьева сегодня проиграла произвольную, но она была первой в короткой. Этот отрыв позволил ей остаться первой. Победа абсолютно справедливая.
Сегодняшнее выступление Камилы было, сто процентов, лучшим в этом сезоне. Мне было все равно, наденет она капюшон в конце или нет, главное, как откатает саму программу.
И Туктамышева была просто великолепна. Это просто счастье – видеть ее на чемпионате России. Счастье!» – цитирует Тарасову «Р-Спорт».
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Но как же Вы можете хвалить танцы, ХБ! Если Вы адекватный человек, с таким огромным стажем в фигурном катании, видели много и знаете все премудрости, зачем тогда лукавите, нахваливая пару, которая не должна была и в тройку победителей войти.
Самое неприятное осталось послевкусие от ЧР-это танцы! Позор позорнейший((((