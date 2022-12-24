Туктамышева о том, как ей удается так долго кататься: «Режим сна, режим питания, любовь к себе, любовь к своему делу. И полегче ко всему относиться»

Теги Максим Траньков сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата России-2023 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том, что нужно делать, чтобы долго оставаться в спорте.

Вопросы задавал Максим Траньков.

– Лиза – обожаю.

– Я тебя тоже. Ты ведь мне хлопал? Я слышала, как ты мне хлопал – я делала лутц и боковым зрением видела там немножко. А сама думала: так, нужно собраться на риттбергер. Спасибо за поддержку, прям чувствовала ее.

– Что нужно сделать, чтобы кататься так же долго?

– Во-первых, это режим сна. Думала, что отшучусь, но буду серьезно отвечать, потому что это важно. Режим сна, режим питания, любовь к себе, любовь к своему делу и не сильно... («Париться!» – подсказывает Валиева)

Париться? Ну не совсем, но чуть полегче к этому относиться – это всего лишь спорт, – сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

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23 комментария

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Флер де Лис
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Любовь к себе в хорошем смысле слова - творит чудеса, не только в спорте.
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Лиза Михайлова
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Лизу Туктамышеву как будто подстегнули, раззадорили такие сильные конкурентки. Если многие испугались квадисток, то с того времени Лиза наоборот вошла во вкус,
начала набирать обороты.
Типа раньше было «скучно», а теперь появились достойные конкурентки. По сути Лиза вундеркинд, ещё с детства прыгала сложные каскады и тройной аксель, её поэтому и взял Мишин, потому что видел яркий прыжковый талант. Она была одна такой с тройным акселем. А теперь у неё столько конкуренток.
Очень надеюсь, что Лиза стабилизирует четверной тулуп, накатает его, осилит каскад - и тогда набор будет просто грандиозным: четверной тулуп с тройным тулупом, четверной тулуп и тройной аксель. Надеюсь, увидеть от неё такую произвольную.
А уж если она выучит четверной лутц. Это будет самый лучший женский лутц.
Забавно, что она сама в интервью сказала:
«Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга, — сказала Туктамышева.»
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Лутц-Ритт
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Отличные советы, а главное работают не только в спорте!
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Iuliia Timofeyeva
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Ответ Элла Бурс
Мне, кстати, реально кажется это Лизин секрет и залог успеха. Не «умирать» морально даже от череды неудач. Какая то потрясающая степень адекватности.
Это Мишин, видимо, привил такое отношение. Он действительно очень вложился в Лизу и оказался способен выдержать долгий перерыв, когда Лиза не брала слвсем медалей, не каждый тренер будет столько ждать. Респект Мишину
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Тайга86
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Лиза терминатор конечно, в самом лучшем спортивном смысле этого слова) Такой казалось бы хрупкий и маленький, но необычайно сильный и выносливый. Но самое удивительное даже не это, а то как она идет в улучшение из сезона в сезон, "пережив" не одно поколение девчонок....Делаясь только красивее, только элегантнее и только сильнее. Браво!
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ЕАС
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Ответ juliamart
О какой подруге и семье на праздновании нового года говорила Лиза? Это только я услышала?
Лиза сказала,что останется в Москве из-за предстоящих шоу и будет в новогодний вечер с подругой, которая уже как семья. Без тусовок,просто праздничный ужин
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Варлампий Варлампий
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Главное не париться, хорошо поработала - позволит себе бутылочку любимого красного
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Ирина С
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Ответ Элла Бурс
Мне, кстати, реально кажется это Лизин секрет и залог успеха. Не «умирать» морально даже от череды неудач. Какая то потрясающая степень адекватности.
Наверное, это взрослая мудрость самодостаточного человека.
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пазл сошёлся
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Вот чувствуется в Елизавете этот баланс житейской мудрости и спортивного азарта, она для меня образец настоящего спортсмена - с характером, с историей, взлетами и падениями, возвращением. Поздравляю ее с заслуженной медалью! Лиза - умница и выглядела сегодня подлинным триумфатором👏👏👏
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Рустем Галеев
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Такая хорошенькая
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tim55555
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Лиза в этом сезоне сильнее, чем в прошлом и тем более чем в позапрошлом. Хочу дождаться Лизу на международных стартах.
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Ответ Элла Бурс
Мне, кстати, реально кажется это Лизин секрет и залог успеха. Не «умирать» морально даже от череды неудач. Какая то потрясающая степень адекватности.
Императрице положено быть мудрой)
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Ответ juliamart
О какой подруге и семье на праздновании нового года говорила Лиза? Это только я услышала?
Соседняя новость про НГ
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Девочка с севера
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Да, именно так. А всё потому, что Лиза уже ВЗРОСЛАЯ на ВЗРОСЛОМ ЧР. Она, как никто из участников, знает, что спорт - это не вся жизнь, это лишь часть жизни.
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Natasib88
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"Лиза – обожаю" - абсолютно согласна)))
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juliamart
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О какой подруге и семье на праздновании нового года говорила Лиза? Это только я услышала?
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Активист
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А ведь больше никто в мире среди женщин не делает три тройных акселя на две программы! Только Лиза может!
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Настя Розова
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Ответ Oleg152762
Правильно, Лиза! Ещё на Чемпионате Мира можно пошуметь, а там и следующие Олимпийские игры недалеко. Тем более, возраст повысили. А девушкам многим ещё только предстоит борьба за выживание в фигурном катании сос своим "новым" телом!
Вот-вот. Не нервничать, тренироваться, и ждать, пока допустят. Так-то и после этого чемпионата Лиза, Соня Муравьева и Петросян могли на ГС поехать, если бы не внешнеполитическая ситуация.
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Татьяна Моисеева
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Лиза, ты сегодня молодчинка, не подвела свою команду и своих болельщиков!
И советы девочкам дала правильные - от души, с высоты своего спортивного опыта.
Катайся и радуй нас подольше такими прокатами, мы тебя любим!!!
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Элла Бурс
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Мне, кстати, реально кажется это Лизин секрет и залог успеха. Не «умирать» морально даже от череды неудач. Какая то потрясающая степень адекватности.
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N-fox
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Лиза своими выступлениями в этом сезоне попадает прямо в сердце.
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Oleg152762
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Правильно, Лиза! Ещё на Чемпионате Мира можно пошуметь, а там и следующие Олимпийские игры недалеко. Тем более, возраст повысили. А девушкам многим ещё только предстоит борьба за выживание в фигурном катании сос своим "новым" телом!
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alexnew
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