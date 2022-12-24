Туктамышева о том, как ей удается так долго кататься: «Режим сна, режим питания, любовь к себе, любовь к своему делу. И полегче ко всему относиться»
Бронзовый призер чемпионата России-2023 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том, что нужно делать, чтобы долго оставаться в спорте.
Вопросы задавал Максим Траньков.
– Лиза – обожаю.
– Я тебя тоже. Ты ведь мне хлопал? Я слышала, как ты мне хлопал – я делала лутц и боковым зрением видела там немножко. А сама думала: так, нужно собраться на риттбергер. Спасибо за поддержку, прям чувствовала ее.
– Что нужно сделать, чтобы кататься так же долго?
– Во-первых, это режим сна. Думала, что отшучусь, но буду серьезно отвечать, потому что это важно. Режим сна, режим питания, любовь к себе, любовь к своему делу и не сильно... («Париться!» – подсказывает Валиева)
Париться? Ну не совсем, но чуть полегче к этому относиться – это всего лишь спорт, – сказала Туктамышева в эфире Первого канала.
начала набирать обороты.
Типа раньше было «скучно», а теперь появились достойные конкурентки. По сути Лиза вундеркинд, ещё с детства прыгала сложные каскады и тройной аксель, её поэтому и взял Мишин, потому что видел яркий прыжковый талант. Она была одна такой с тройным акселем. А теперь у неё столько конкуренток.
Очень надеюсь, что Лиза стабилизирует четверной тулуп, накатает его, осилит каскад - и тогда набор будет просто грандиозным: четверной тулуп с тройным тулупом, четверной тулуп и тройной аксель. Надеюсь, увидеть от неё такую произвольную.
А уж если она выучит четверной лутц. Это будет самый лучший женский лутц.
Забавно, что она сама в интервью сказала:
«Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга, — сказала Туктамышева.»
И советы девочкам дала правильные - от души, с высоты своего спортивного опыта.
Катайся и радуй нас подольше такими прокатами, мы тебя любим!!!