Туктамышева о том, как ей удается так долго кататься: «Режим сна, режим питания, любовь к себе, любовь к своему делу. И полегче ко всему относиться»

Бронзовый призер чемпионата России-2023 по фигурному катанию рассказала о том, что нужно делать, чтобы долго оставаться в спорте.

Вопросы задавал Максим Траньков.

– Лиза – обожаю.

– Я тебя тоже. Ты ведь мне хлопал? Я слышала, как ты мне хлопал – я делала лутц и боковым зрением видела там немножко. А сама думала: так, нужно собраться на риттбергер. Спасибо за поддержку, прям чувствовала ее.

– Что нужно сделать, чтобы кататься так же долго?

– Во-первых, это режим сна. Думала, что отшучусь, но буду серьезно отвечать, потому что это важно. Режим сна, режим питания, любовь к себе, любовь к своему делу и не сильно... («Париться!» – подсказывает Валиева)

Париться? Ну не совсем, но чуть полегче к этому относиться – это всего лишь спорт, – сказала Туктамышева в эфире Первого канала.