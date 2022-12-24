Елизавета Туктамышева прыгнула два тройных акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прыгнула два тройных акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Один аксель был в каскаде с двойным акселем.

Также фигуристка сделала тройной лутц – тройной тулуп, двойной флип, двойной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной риттбергер.

За прокат Туктамышева получила 158,74 балла и занимает второе место после выступления 16 участниц из 17.

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9 комментариев

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DmtSp
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Бронза тоже хорошо!
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Fenix23
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Какая же радость видеть Лизу на льду!
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NTLY
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Ответ H-KEy
согласен, но у Косторной были красивее
У Алёны да, красивущие были триксели, не спорю. Я про действующих девушек. Было бы, конечно, круто наблюдать битву трикселисток: Лизы и Алены. Эх…
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Дружба11
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Виват Лизик!!!!Родная Наша Девочка!!!
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H-KEy
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Ответ NTLY
Самые красивые трикесели российского женского фк! Красотка!
согласен, но у Косторной были красивее
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DmtSp
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жаль, 5 баллов потеряла на сдвоенном флипе
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hanna a
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Когда Лиза в ударе, от нее глаз не оторвать, летает и светится! Какие классные постановки в этом сезоне!
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NTLY
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Самые красивые трикесели российского женского фк! Красотка!
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Sgi
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Зал никого так не встречает , как Лизу. Браво !
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