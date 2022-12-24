Елизавета Туктамышева прыгнула два тройных акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске

Чемпионка мира по фигурному катанию прыгнула два тройных акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Один аксель был в каскаде с двойным акселем.

Также фигуристка сделала тройной лутц – тройной тулуп, двойной флип, двойной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной риттбергер.

За прокат Туктамышева получила 158,74 балла и занимает второе место после выступления 16 участниц из 17.