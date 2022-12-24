8 фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу чемпионата России

Восемь фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу чемпионата России в Красноярске.

В список спортсменок, которые планируют исполнить тройной аксель или какой-либо из четверных прыжков, вошли Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина и Алина Горбачева.

Женская произвольная программа начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

Валиева заявила два четверных в произвольной программе чемпионата России, у Акатьевой – тройной аксель и два квада, у Муравьевой и Туктамышевой – по два акселя