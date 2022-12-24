8 фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу чемпионата России

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Фигурное катание

Восемь фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу чемпионата России в Красноярске.

В список спортсменок, которые планируют исполнить тройной аксель или какой-либо из четверных прыжков, вошли Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина и Алина Горбачева.

Женская произвольная программа начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

Валиева заявила два четверных в произвольной программе чемпионата России, у Акатьевой – тройной аксель и два квада, у Муравьевой и Туктамышевой – по два акселя

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11 комментариев

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Lilia Sadykova
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Жаль Яметова ультра си не прыгает, не поднимется высоко. Мне вчера понравилась эта девочка
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Defender64
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Ответ Egypt
По сути никто из них не отобрался бы на ГС по новым ограничениям по возрасту.
Туктик бы отобралась:)
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Egypt
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По сути никто из них не отобрался бы на ГС по новым ограничениям по возрасту.
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Зулфира Мухаметшина
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Прыжковый ЧР
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Egypt
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Туктамышева и 7 малолеток.

5 из них - 15 лет. 2 - 16 лет

ДЕТСКИЙ САДИК А НЕ ЧЕМПИОНАТ.
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Зулфира Мухаметшина
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Валиевой терять нечего,все ультра исполняй,падать судьба значит такая,не твой год 2022
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Konyok
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Горбачёва, покажи себя, шикарная же девочка (достойна ТОП 6)!
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Konyok
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Ответ Osik92
А кто из них прыгнет в итоге вопрос в другом
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Юлия Величко
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Ответ olvl
Даа, это круто, почти половина участниц с ультра-си. Успеха всем.
Если бы Саша не снялась, то была бы ровно половина. Другое дело, что она снялась скорее всего из-за того, что в данный момент ультраси нет, но в любом случае она бы их заявила.
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Osik92
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А кто из них прыгнет в итоге вопрос в другом
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olvl
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Даа, это круто, почти половина участниц с ультра-си. Успеха всем.
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