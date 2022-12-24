Стало известно, какой прыжковый контент заявили фигуристки на произвольную программу чемпионата России в Красноярске.

Софья Акатьева планирует исполнить тройной аксель, четверной тулуп и двойной аксель (секвенция), сольные четверной тулуп и тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.

Елизавета Туктамышева заявила тройной и двойной аксели (секвенция), сольный тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель и тройной сальхов в каскаде через ойлер, тройной лутц и тройной риттбергер.

В заявке Софьи Муравьевой – тройной аксель и двойной тулуп в каскаде, тройной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция из тройного флипа и двух двойных акселей, а также тройной лутц.

У Камилы Валиевой – четверной тулуп и двойной аксель (секвенция), четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройные флип и сальхов в каскаде через ойлер, тройной лутц.

Аделия Петросян заявила четверной риттбергер, четверной тулуп и двойной аксель (секвенция), тройной лутц, тройной риттбергер, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

Софья Самоделкина планирует исполнить четверной сальхов, тройной аксель, двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройные флип и сальхов в каскаде через ойлер, а также каскад тройной флип – тройной тулуп.

Анастасия Зинина включила в заявку каскад из четверного и двойного тулупов, сольные четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция из тройного лутца, двойного тулупа и двойного акселя, а также сольный тройной флип.

У Алины Горбачевой каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, сольные четверной сальхов, тройной флип, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной лутц – двойной аксель, сольный тройной риттбергер.