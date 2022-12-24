Валиева заявила два четверных в произвольной программе чемпионата России, у Акатьевой – тройной аксель и два квада, у Муравьевой и Туктамышевой – по два акселя

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Фигурное катание

Стало известно, какой прыжковый контент заявили фигуристки на произвольную программу чемпионата России в Красноярске.

Софья Акатьева планирует исполнить тройной аксель, четверной тулуп и двойной аксель (секвенция), сольные четверной тулуп и тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.

Елизавета Туктамышева заявила тройной и двойной аксели (секвенция), сольный тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель и тройной сальхов в каскаде через ойлер, тройной лутц и тройной риттбергер.

В заявке Софьи Муравьевой – тройной аксель и двойной тулуп в каскаде, тройной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция из тройного флипа и двух двойных акселей, а также тройной лутц.

У Камилы Валиевой – четверной тулуп и двойной аксель (секвенция), четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройные флип и сальхов в каскаде через ойлер, тройной лутц.

Аделия Петросян заявила четверной риттбергер, четверной тулуп и двойной аксель (секвенция), тройной лутц, тройной риттбергер, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

Софья Самоделкина планирует исполнить четверной сальхов, тройной аксель, двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройные флип и сальхов в каскаде через ойлер, а также каскад тройной флип – тройной тулуп.

Анастасия Зинина включила в заявку каскад из четверного и двойного тулупов, сольные четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция из тройного лутца, двойного тулупа и двойного акселя, а также сольный тройной флип.

У Алины Горбачевой каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, сольные четверной сальхов, тройной флип, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной лутц – двойной аксель, сольный тройной риттбергер.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Каролина Петрова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Noname No
Интересно кто-то будет разучивать квад лутц и флип? Одни тулупы да сальховы
У Петросян есть 4F. Она его на КПК пробовала прыгнуть. У Самоделкиной тоже они имеются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Каролина Петрова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ statistic5
А Горбачева сколько раз на соревнованиях 4S исполняла?
В прошлом сезоне она активно вставляла 4S, но чисто получился только на первенстве России старший возраст. В остальных случаях либо падала, либо судьи недокрут отмечали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
severyanka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Список Адель даже читать сложно, а как эта малышка все презентует даже не представляю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
severyanka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Зинина не вытянет 2 квада ну куда ей так много
Согласна с вами. Настя физически не потянет, еще форму набирает. А так фигуристка хорошая и красивая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ridl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ statistic5
А Горбачева сколько раз на соревнованиях 4S исполняла?
На последнем этапе был сальхов с помаркой на выезде. До этого не помню чтобы был
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
statistic5
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Горбачева сколько раз на соревнованиях 4S исполняла?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Настя Розова
Не фанат Петросян, но мне страшно за ее ногу.
Шутите что ли? Там травмы вряд ли была . Она и сама вчера сказала , что ничего не беспокоит . Или вы посмотрели у фигурмафии, как она прыгает риттбергер и что может случится от этого ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не фанат Петросян, но мне страшно за ее ногу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lanfqk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень хочу, чтоб у Сони С и Сони М все получилось! Всем остальным девочкам тоже желаю удачи)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зинина не вытянет 2 квада ну куда ей так много
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заявки - огнище!!!! Вот бы все всё сделали чисто! Это конечно феерия какая то. Горбачева идет на два квадсальхова, один в каскаде, Зинина два квада заявляет! Вот это турнир. Всем желаю справиться, отдельно и сильно - Камиле! Соник если сделает сегодня своё на таком же уровне как и вчера, победит. Если Ками выдаст прокат жизни с двумя 4Т - победит. Если Адель откатает свои механизмы чистейше и на своей фирменной бешеной скорости - победит! В общем прогнозы бессмысленны. Желаю еще раз всем чистоты, сложности, точности и красоты! Пусть победит сильнейший (чистейший, красивейший)!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даже читать страшно(( Всем девочкам удачи и чистых прокатов!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агент Картер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Желаю всем всё прыгнуть, все таки главный старт сезона как никак) Камиле без нервов, забыть вчерашнее и исполнить тулупы так же шикарно, как на прыжковом соревновании. Обойти чистую Соню почти нереально при ее чистом прокате, уж больно большой отрыв. Но за серебро Камила вполне может побороться!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девочка Демон
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Алине Горбачевой успехов в этом цветнике.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ridl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что творят эти девочки.?!❤️‍🔥У меня глаза горят от этого контента🤩
Первый раз такое на ЧР❤️‍🔥
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно кто-то будет разучивать квад лутц и флип? Одни тулупы да сальховы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mira Val
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Серьезные заявки. Нереально надеяться, что все получится чисто, но девочкам удачи!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот где жара пойдет!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anneta28
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всем удачи и честного судейства!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий