Роднина о снятии Трусовой с чемпионата России: «Помимо нее, думаю, достаточно спортсменов, на кого можно посмотреть»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о снятии Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.
«Спортсмен может болеть. Помимо Трусовой, думаю, там достаточно спортсменов, на кого можно посмотреть. Обидно. Больно. Но бывает!» – сказала Роднина.
При этом трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что не следит за этими соревнованиями.
«Одинаковые баллы у Семененко и Гуменника? Там нужно смотреть, какая градация. Точно не могу сказать. Удивил ли результат на этих соревнованиях? Скажу честно, я не слежу за чемпионатом России», – отметила Роднина.
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