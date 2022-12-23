Роднина о снятии Трусовой с чемпионата России: «Помимо нее, думаю, достаточно спортсменов, на кого можно посмотреть»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о снятии Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.

«Спортсмен может болеть. Помимо Трусовой, думаю, там достаточно спортсменов, на кого можно посмотреть. Обидно. Больно. Но бывает!» – сказала Роднина.

При этом трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что не следит за этими соревнованиями.

«Одинаковые баллы у Семененко и Гуменника? Там нужно смотреть, какая градация. Точно не могу сказать. Удивил ли результат на этих соревнованиях? Скажу честно, я не слежу за чемпионатом России», – отметила Роднина.