Роднина о снятии Трусовой с чемпионата России: «Помимо нее, думаю, достаточно спортсменов, на кого можно посмотреть»

Теги сборная России Ирина Роднина мужское катание женское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Александра Трусова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о снятии Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.

«Спортсмен может болеть. Помимо Трусовой, думаю, там достаточно спортсменов, на кого можно посмотреть. Обидно. Больно. Но бывает!» – сказала Роднина.

При этом трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что не следит за этими соревнованиями.

«Одинаковые баллы у Семененко и Гуменника? Там нужно смотреть, какая градация. Точно не могу сказать. Удивил ли результат на этих соревнованиях? Скажу честно, я не слежу за чемпионатом России», – отметила Роднина.

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