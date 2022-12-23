Okko покажет чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию 2023 года.

Чемпионат Европы пройдет в финском Эспоо 23-29 января, чемпионат мира – в японской Сайтаме 20-26 марта.

«Все трансляции и другие материалы будут доступны подписчикам Okko без дополнительной платы», – говорится в пресс-релизе компании.

Пользователи сервиса также смогут посмотреть чемпионат четырех континетов-2023, который состоится 7-12 февраля в американском Колорадо-Спрингс, а также командный чемпионат мира-2023 в японском Токио 13-16 апреля.