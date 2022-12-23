Okko покажет чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию

Теги телевидение чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат четырех континентов командный чемпионат мира (World Team Trophy) Okko Фигурное катание

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию 2023 года.

Чемпионат Европы пройдет в финском Эспоо 23-29 января, чемпионат мира – в японской Сайтаме 20-26 марта.

«Все трансляции и другие материалы будут доступны подписчикам Okko без дополнительной платы», – говорится в пресс-релизе компании.

Пользователи сервиса также смогут посмотреть чемпионат четырех континетов-2023, который состоится 7-12 февраля в американском Колорадо-Спрингс, а также командный чемпионат мира-2023 в японском Токио 13-16 апреля.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hivaga22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чемпионы в танцах и у мальчиков будут настоящими, а вот в парах и у девочек - курам на смех.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий