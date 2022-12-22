Дмитрий Соловьев: «Огонь внутри Валиевой еще не до конца раскрыт, там огромный потенциал, и он будет во всех направлениях: актерском, спортивном»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдет 22-25 декабря в Красноярске.

«Этот чемпионат России будет отличаться, так как в этом сезоне не планируется чемпионат Европы и чемпионат мира. Конечно, соревновательный дух, как и всегда, будет присутствовать, но мне как спортсмену, прошедшему международные старты, кажется, что цели на этом турнире будут не такие явные.

Я каждый раз делаю акцент на том, что наши спортсмены должны творить не только на территории России, но и на других площадках: Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы – для того чтобы мы доказывали всем, что мы лучшие.

Чемпионат России буду смотреть в зависимости от свободного времени, но, конечно, будет интересно. Очень рад, что у моего любимого вида спорта с каждым годом растет популярность, это обнадеживает, что в перспективе будет еще лучше.

Этим летом в межсезонье мне удалось покататься с Камилой Валиевой в паре. Для меня было приятным удивлением, что маленькая, хрупкая шестнадцатилетняя девочка очень сильна характером. Думаю, что ее огонь внутри еще не до конца раскрыт, там огромный потенциал, и он будет раскрываться во всех направлениях: актерском, спортивном, впереди ее ждет еще очень многое.

Буду болеть за Камилу, как за своего друга, и за хорошее катание во всех видах, чтобы чемпионат России был на уровне чемпионата мира», – сказал Соловьев