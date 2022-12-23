Александр Гришин: «На ЧЕ-2020 комментаторская была на высоте третьего этажа. Тарасова каждый день лезла на леса и выходила оттуда спустя 5-6 часов»

Комментатор Первого канала рассказал о совместной работе с Татьяной Тарасовой.

«Не могу сказать, что мы плотно общаемся помимо работы. Но она приглашала меня на юбилей, это приятно. Возможно, особенно сблизили нас командировки. Например, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Татьяну Анатольевну сначала часа два с половиной не могли заселить в отель, а потом определили в комнату, куда надо было подниматься по длинной лестнице. Стоило большого труда добиться, чтобы ее поселили в нормальный номер на этаже, куда можно было подняться на лифте.

С лифтами вообще постоянно какие-то истории. В 2017-м на чемпионате Европы в Остраве Тарасову никак не хотели пускать в лифт, который поднимался на этаж, где располагались комментаторские позиции. Якобы ее аккредитация не давала доступа в эту зону. Каждый день я тратил уйму времени и нервов, объясняя, что Тарасова – это тренер с мировым именем, и ей всего лишь нужно подняться на определенный этаж... А она только качала головой и мужественно поднималась по ступенькам.

И только в последний день, уже перед показательными выступлениями, выяснилось, что на арене есть еще второй лифт, на котором спокойно можно было ехать. Хоть бы кто-нибудь мне об этом раньше сказал!

Есть еще феноменальная история с чемпионата Европы-2020 в Граце. Там, как вы помните, соревнования проходили на катке, накрытом виниловым куполом, с временными трибунами из строительных лесов.

Комментаторская располагалась на высоте примерно третьего этажа, и единственный способ туда попасть – подниматься по металлическим ступенькам внутри этих самых лесов. Когда я это увидел, был почти уверен, что Татьяну Анатольевну на турнире мы не услышим.

Но Тарасова каждый божий день лезла на эти леса. И понимая, что дважды в течение дня она совершить такой подвиг не сможет, Татьяна Анатольевна садилась в комментаторскую в начале эфира – и выходила оттуда только после завершения соревнований, спустя 5-6 часов. Вот тогда в который раз проявилась беззаветная тарасовская преданность своему делу», – сказал Гришин.

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Как и когда Татьяна Тарасова стала телекомментатором