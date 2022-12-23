Иоланда Чен: «Стоило включиться камере – и Тарасова сразу забывала, что у нее что-то болело. А потом ей было больно настолько, что с трудом выходила из «Останкино»

Комментатор Иоланда Чен рассказала о работе в эфире с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

– За всей этой жесткостью надо понимать, насколько Татьяна Анатольевна тонкий и ранимый человек. Помню, перед Олимпиадой-2010 в Ванкувере мы с ней работали на чемпионате России в Санкт-Петербурге. У Тарасовой тогда подряд умерли старшая сестра, потом мама, тяжело болел муж. С сестрой они были невероятно близки, Татьяна Анатольевна грезила мечтой ее вылечить. Бралась за любую работу, потому что на лечение уходили огромные деньги. Мне кажется, она именно в тот момент надорвала собственное здоровье.

Мы тогда пошли выпить чаю после соревнований, и я впервые увидела, как она расплакалась. Пыталась утешить: «Татьяна Анатольевна, вы такая талантливая, у вас такое огромное количество друзей, родственников....» На душе кошки скребли.

– Насчет здоровья: Тарасова уже тогда на него жаловалась?

– Иногда на нее смотришь – и кажется, что никакого эфира не будет. А она не только его проведет, но еще сообщит, что завтра летит в Японию кого-то там консультировать. Хотя даже мне скажи вот так спонтанно лететь в Японию – я не полечу! А Тарасова – это как птица-феникс.

У нее с собой всегда сумка медикаментов. А я такая же, тоже таскаю всякие таблетки. И вот мы с ней перед эфиром садились перебирать: у кого что есть, скажем, от головной боли, что лучше помогает и так далее... Некоторые девочки так косметику перебирают, а мы – таблетки.

Но стоило включиться камере – и Тарасова сразу забывала, что у нее что-то болело. Она была вся в экране, проживала каждое выступление. Камера выключалась – и порой ей было больно настолько, что с трудом выходила из «Останкино», – рассказала Чен.

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Как и когда Татьяна Тарасова стала телекомментатором