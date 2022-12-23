Василий Соловьев: «На открытии Сочи-2014 прикорнул Медведев. Мы с Тарасовой сделали кадр, где я сплю у нее на плече, с подписью «второй готов»

Бывший комментатор « » Василий Соловьев рассказал о взаимоотношениях с Татьяной Тарасовой, с которой он работал в эфире с 2006 по 2014-й.

«Иногда я за ней заезжал перед репортажем. Хотя она порой приезжала и сама, причем умудрялась парковаться в «Останкино» без пропуска. Там нереально проехать без спецразрешения, но Тарасову почему-то всегда пропускали.

У нее вообще уникальное умение проникнуть куда угодно. Больше всего меня поразило, как на Олимпиаде в она взяла меня за руку и провела в раздевалки фигуристов. У меня не было туда аккредитации, мы прошли кучу охранников, но ни один не осмелился задать Тарасовой вопрос, куда мы направляемся.

А еще в Сочи был забавный случай, когда на церемонии открытия прикорнул сидевший рядом с Татьяной Анатольевной Дмитрий Медведев. На следующий день мы сделали кадр в комментаторской кабине, где я сплю у нее на плече, с подписью «второй готов».

Эта фотка набрала наибольшее количество лайков за всю мою жизнь», – отметил Соловьев.

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Как и когда Татьяна Тарасова стала телекомментатором