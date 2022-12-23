Василий Соловьев: «Однажды Тарасова разнесла в эфире учеников Чайковской. Потом пошли в столовую, там они столкнулись и сцепились»

Бывший комментатор « » Василий Соловьев рассказал о совместной работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

– Что такое Тарасова-комментатор? Однажды на чемпионате России в Саранске она в перерывах прямо в эфире читала книгу рецептов. Там была долгая трансляция, она вот так придумала забивать время. «Как приготовить медвежью лапу» и все в таком духе... Я умолял: «Давайте хотя бы не больше одного рецепта за перерыв!»

Обычно я приходил обложенный бумажками и периодически вставлял нужную информацию. Тут главное – взаимопонимание. Например, начинается прокат, Татьяна Анатольевна вдруг поднимает палец вверх. Я сразу понимаю, что ее зацепила хореография, и вставляю: хореограф такой-то, музыка из такого-то фильма... А она уже про этого хореографа может рассказать миллион историй.

Когда она вовлекалась, начинала активно жестикулировать, а кабинка-то у нас была крошечная – меня буквально вдавливало в стену. Жалею, что не снимал тогда это на видео, был бы хит. У Тарасовой – миллион ярких фразочек, например, когда кто-то плохо катался, она иронично отмечала: «Платье красивое». Когда спортсмен выходил с разминки и говорил, что хорошо размялся, она ему: «Как говорит , разминка ничего не значит». Или – про некоторых «худой, как балалайка».

В целом, я старался не лезть впереди нее с оценками. Смысл приглашать Тарасову, если ты сам такой умный? Мне важнее было дать ее реакцию. Пусть даже некоторые мои суждения в эфире могли прозвучать наивно, зато я создавал ей нужный эмоциональный настрой. Это были такие своеобразные поддавки, но она в эту игру играла с удовольствием.

– У Тарасовой, которая всю жизнь провела в фигурном катании, наверняка были любимчики и, наоборот, те, кому она не симпатизировала. Это чувствовалось по ее комментарию?

– Периодически я замечал такие вещи. Например, она не стала бы нападать на , но могла себе позволить жестко высказываться о Чайковской. Однажды на чемпионате России она разнесла учеников Елены Анатольевны, причем, на мой взгляд, справедливо – они правда выступили неудачно. Потом мы с Тарасовой пошли в столовую, там столкнулись с Чайковской, и они сцепились. Чайковская кричала, что Тарасова не имеет права высказывать в эфире такие вещи, а Тарасова отвечала: «Просто кататься надо лучше!»

Но в целом, это скорее исключение. Тарасова – отличный дипломат, и понимала, что можно говорить в эфире, а что – не стоит. Да и статус в фигурном катании ей многое позволял. Одно дело, если будет критиковать какой-то Вася, а другое – сама Тарасова, – сказал Соловьев.

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Как и когда Татьяна Тарасова стала телекомментатором