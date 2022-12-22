Татьяна Тарасова: «В пустых местах на трибунах чемпионата России ничего удивительного. Соревнования идут с утра в рабочий день, люди в делах»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Р-Спорт Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась результатах соревнований спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

«От выступлений пар только самые приятные впечатления. Все участники провели короткие программы хорошо, результаты заслуженные.

Великолепно выступили Мишина и Галлямов, которые показали результат выше мирового рекорда, но национальные соревнования, к сожалению, не учитываются.

Если говорить о пустых местах на трибунах, то ничего удивительного. Все-таки соревнования идут с самого утра в рабочий день, люди в делах.

Уверена, в последующие дни картина изменится, на выходных болельщики обязательно подтянутся», – сказал Тарасова.

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