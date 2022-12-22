Анастасия Мишина: «Рано обсуждать результаты решений канадской федерации, но Сашу Галлямова я не отдам никому»

Теги сборная России пары Федерация фигурного катания Канады Анастасия Мишина Александр Галлямов Р-Спорт Фигурное катание

Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, высказалась о нововведениях канадской федерации фигурного катания. 

Федерация фигурного катания Канады изменила определение «дуэт».

Вместо определений «мужчина» и «женщина» на турнирах внутри Канады будут применяться понятия «фигурист А» и «фигурист Б», «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «ведомый» и «ведущий».

«Слишком рано обсуждать результаты таких решений, но Сашу я не отдам никому в (однополую) пару», – сказала Мишина.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!

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