Анастасия Мишина: «Рано обсуждать результаты решений канадской федерации, но Сашу Галлямова я не отдам никому»

, выступающая в парном катании с , высказалась о нововведениях канадской федерации фигурного катания.

фигурного катания Канады изменила определение «дуэт».

Вместо определений «мужчина» и «женщина» на турнирах внутри Канады будут применяться понятия «фигурист А» и «фигурист Б», «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «ведомый» и «ведущий».

«Слишком рано обсуждать результаты таких решений, но Сашу я не отдам никому в (однополую) пару», – сказала Мишина.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!