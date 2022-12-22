Александр Галлямов: «Выступлением довольны. Просто показали свою работу болельщикам и судьям»

и прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«Мы довольны. Для первого дня мы показали то, что готовили. Просто показали свою работу болельщикам и судьям.

Мы получили большое удовольствие. Давно не выступали на чемпионатах России. Это особенный старт, здесь шикарная атмосфера. Приятно проводить здесь время. В Красноярске мы уже четвертый раз. Успел погулять, насладиться Эйфелевой башней. У нас здесь свой Париж», — сказал Галлямов.

«У нас много серьезных стартов, хоть и не международных. Конкуренция серьезная. Одинаково нервно, что международные старты, что свои. Везде главные конкуренты себе — мы сами», — отметила Мишина.

«Мы приехали во вторник утром. Сначала удалось поспать под утро. На следующий день было тяжело. Сейчас я если днем посплю, то вечером не очень. Вчера терпел, чтобы не ложиться. Благо, завтра выходной. Ничего страшного, если не удастся поспать. Немного разгрузимся», — добавил Галлямов.