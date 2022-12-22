Морозов о нововведениях Федерации фигурного катания Канады: «Это не связано с ориентацией, это вызвано дефицитом мальчиков»

Российский фигурист высказался о нововведениях канадской федерации фигурного катания.

фигурного катания Канады изменила определение «дуэт».

Вместо определений «мужчина» и «женщина» на турнирах внутри Канады будут применяться понятия «фигурист А» и «фигурист Б», «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «ведомый» и «ведущий».

«Мы катались 1,5 года в Америке и видели, что там происходит. Там есть дефицит партнеров. Девочки-парницы часто катаются одни, даже есть специальные соревнования для них.

Думаю, поэтому они нашли такое решение. Это не связано с ориентацией, это вызвано дефицитом мальчиков. Тем более в Канаде, где все играют в хоккей», — сказал Морозов.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!