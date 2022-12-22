Владимир Морозов: «Сделали ли мы правильный выбор, продолжив карьеру? Тут нет правильного выбора. Я ни о чем не жалею»

, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске (3-е место).

«В целом довольны, только выброс подкачал. Он был высокий, как обычно, но резкое приземления привело к такому. Все остальное сделали хорошо.

Траньков сказал, что в России судят строже, чем на международном уровне? Возможно, было такое ощущение… Но Олимпийские игры нормально отсудили. Идут какие-то споры по золоту у китайской пары, 50 на 50 примерно.

Траньков сказал, что сейчас для нас задача получать удовольствие, так как никогда не знаешь, какой старт станет последним? Отчасти, наверное, есть правда в этих словах. Скажем так, внутреннее настроение такое, что свою задачу ты выполнил в прошлом году.

Сейчас стараешься кататься с наслаждением — меньше стресса, больше удовлетворения. Никто не любит проигрывать, особенно я, но все же.

Сделали ли мы правильный выбор, продолжив карьеру? Тут нет правильного выбора. Я ни о чем не жалею. Мы изначально склонялись к тому, чтобы повыступать после Олимпиады хотя бы немножко», — сказал Морозов.