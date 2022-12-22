Видео короткой программы Тарасовой и Морозова на чемпионате России, где партнерша ошиблась на выбросе
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
В прокате Тарасова допустила ошибку на тройном выбросе, коснувшись льда руками при приземлении. Судьи оценили выступление в 81,23 балла, это третье место по итогам первого дня соревнований.
Смотрите короткую программу Тарасовой и Морозова из эфира Первого канала:
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