Видео короткой программы Тарасовой и Морозова на чемпионате России, где партнерша ошиблась на выбросе

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

В прокате Тарасова допустила ошибку на тройном выбросе, коснувшись льда руками при приземлении. Судьи оценили выступление в 81,23 балла, это третье место по итогам первого дня соревнований. 

Смотрите короткую программу Тарасовой и Морозова из эфира Первого канала: 

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