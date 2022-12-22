Радионова о фаворитках чемпионата России: «Мне кажется, первой будет Валиева, второй – Петросян, третьей – Муравьева»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию предположила, кто войдет в тройку у женщин на чемпионате России в Красноярске.

– Мне кажется, первой будет Валиева, второй – , третьей – Муравьева. Мне очень нравятся эти фигуристки, каждая из них классно и прыгает, и катается.

Камила у нас вообще бриллиант фигурного катания, без слов. Аделия – юная, в ней такая свежая энергетика, она выходит – и как звездочка пролетела. После ее прокатов очень приятное чувство. И Соня уже не юниорка, она девушка, очень артистичная, пластичная.

– Для победы Валиевой нужен четверной тулуп? Она же и без него выигрывала на Гран-при.

– Конечно, обязательно нужен. Я уверена, что девчонки пойдут не на один ультра-си. Понятно, что компоненты будут у нее выше всех. Но для уверенной победы ей нужен четверной. Если она сделает их два, будет шикарно.

– По Аделии главный разговор – что у нее детские программы. Но ты как хореограф лучше знаешь.

– Конечно, видно, что она еще ребенок. Но женственность придет с возрастом, у каждой девушки это появляется как-то само собой. Уверена, она много работает над скольжением, хореографией, а остальное придет, – сказала Радионова.