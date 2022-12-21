Коган о прыжковом турнире: «Получили много откликов от зарубежных коллег: «Почему это не может быть еще одной олимпийской медалью?»

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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган оценил уровень организации чемпионата России по прыжкам.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге 3-4 декабря.

«С большим успехом прошел чемпионат по прыжкам. Были какие‑то замечания к его организации, но мы все исправим. Этот формат турнира востребован.

Получили много откликов от зарубежных коллег, которые спросили: «Почему это не может быть еще одной олимпийской медалью?» – рассказал Коган.

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