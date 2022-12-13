Александр Коган: «Кондратюк будет выступать на чемпионате России»

Теги сборная России ФФКР мужское катание Александр Коган Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк собирается выступить на чемпионате России в Красноярске.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

После этапа Гран-при России в Самаре Кондратюк прошел реабилитацию из-за травмы спины. Он пропустил прыжковый турнир в Санкт-Петербурге. 

«Он (Кондратюк) будет выступать на чемпионате России», – сказал Коган.

Соревнования пройдут с 22 по 25 декабря. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные