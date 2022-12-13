Александр Коган: «Кондратюк будет выступать на чемпионате России»
Фигурист Марк Кондратюк собирается выступить на чемпионате России в Красноярске.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
После этапа Гран-при России в Самаре Кондратюк прошел реабилитацию из-за травмы спины. Он пропустил прыжковый турнир в Санкт-Петербурге.
«Он (Кондратюк) будет выступать на чемпионате России», – сказал Коган.
Соревнования пройдут с 22 по 25 декабря.
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