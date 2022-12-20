Ирина Роднина: «Думаю, в 2024-м российский спорт будет вновь на европейской арене»

Ирина Роднина предположила, когда россияне вернутся на международные соревнования.

«Мое мнение: в 2023 году мы не будем выступать в Европе, только какие-то отдельные федерации нас допустят.

А что касается 2024 года – думаю, что весь российский спорт будет вновь на европейской арене, включая футболистов и других спортсменов.

Мне кажется, это реально. Любой федерацией руководят личности, очень часто их решения принимаются не от логики, а от денег», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.