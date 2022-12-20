Фролова о травме: «Тогда ощутила себя абсолютно беспомощной. Но решила, что уйти из фигурного катания точно не смогу»

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Российская фигуристка Анна Фролова объяснила решение продолжать спортивную карьеру.

В прошлом сезоне Фролова пропускала соревнования из-за стрессовых переломов стопы.

«Когда очень сильно заболела нога, я поняла, что даже оттолкнуться не могу – только через дикую боль. Сразу позвонила Сергею Дмитриевичу (Давыдову), и меня решили снимать. Потом с остальными тренерами тоже поговорила. Мне все пытались донести, что надо сходить к врачу, посмотреть, обследоваться.

То есть со стороны тренеров не было такого, мол, все, заканчивай. Они со спокойствием к этому отнеслись, без резких решений и слов. Но поскольку у меня это было что-то в духе «ну вот опять», то я ничего этого не слушала и не воспринимала. Позвонила маме и сказала: «Все. Я, наверное, больше не смогу», – рассказала Фролова.

«В этот период я пыталась разобраться сама в себе. Думала – хорошо, фигурное катание закончилось, что я буду делать? Тогда у меня случился такой эмоциональный спад – ощутила себя абсолютно беспомощной.

На тебя давят обстоятельства, на которые ты никак не можешь повлиять. И вся твоя жизнь, карьера, планы на будущее – все это в руках обстоятельств. Быть их заложником довольно нелегко. Недели две думала-думала и, кажется, так и не увидела себя вне фигурного катания. Поняла, что я хочу кататься.

Не знаю, как бы восприняла, если бы мне сказали, что точно надо заканчивать со спортом. Слава богу, так не сказали, ха-ха. И я решила, что уйти из фигурного катания сейчас точно не смогу», – добавила фигуристка.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой

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