Сергей Давыдов о Марии Гордеевой: «Цели большие, у ее организма просто великолепные возможности, мы их используем»

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Тренер Сергей Давыдов высказался о перспективах фигуристки Марии Гордеевой. 

Спортсменке 13 лет, она владеет четверными сальховом и тулупом. На этапе Гран-при России среди юниоров в Перми заняла четвертое место. 

«Маше хорошо короткую программу надо катать. Цели большие, у ее организма просто великолепные возможности, мы их используем.

Сходство Гордеевой и Софьи Самоделкиной? Они же тренировались у одного тренера, учились, техника похожа в любом случае», – сказал Давыдов. 

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