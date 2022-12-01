Сергей Давыдов о Марии Гордеевой: «Цели большие, у ее организма просто великолепные возможности, мы их используем»

Тренер Сергей Давыдов высказался о перспективах фигуристки Марии Гордеевой.

Спортсменке 13 лет, она владеет четверными сальховом и тулупом. На этапе Гран-при России среди юниоров в Перми заняла четвертое место.

«Маше хорошо короткую программу надо катать. Цели большие, у ее организма просто великолепные возможности, мы их используем.

Сходство Гордеевой и ? Они же тренировались у одного тренера, учились, техника похожа в любом случае», – сказал Давыдов.