Анна Фролова: «Возрастной ценз – правильно с точки зрения самого спортсмена. Можешь нести за себя ответственность хотя бы в спорте за счет опыта»

Российская фигуристка Анна Фролова высказалась о возрастном цензе в спорте.

«Мне вообще кажется, что возрастной ценз – это правильно с точки зрения самого спортсмена. В том плане, что ты выходишь на взрослый уровень в осознанном возрасте, когда ты понимаешь, что ты хочешь, что тебе надо, а что не надо.

Ты знаешь свое тело, свои слабые места, какая нагрузка тебе нужна. Можешь уже нести за себя ответственность хотя бы в спорте за счет какого-никакого накопленного опыта.

Мне кажется, теперь все будет чуть более сознательно. Я ни в коем случае не принижаю наших юных девочек, потому что это нечеловеческий труд. У нас вот на катке Маша Гордеева – она с таким терпением и рвением работает ежедневно, что просто вау. Столько четверных делает за тренировку!

Ни в коем случае нельзя это никак принизить и обесценить, сказав, мол, да что им это стоит, они же еще маленькие. Я, к примеру, в возрасте Маши такого не делала и судить их не могу и не собираюсь.

Не хочу обидеть или принизить девочек, которые и сейчас берут довольно серьезные, взрослые темы. Они прекрасно выражают образ, замечательно катают свои программы. Но просто с возрастом ты можешь даже какой-то свой жизненный опыт переносить на лед, в полной мере донести идею, посыл, вложить душу. Тогда в программу добавляется частичка искусства», – отметила 17-летняя Фролова.