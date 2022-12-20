Анна Щербакова поучаствовала в съемках шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о съемках в шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале.

Об этом она рассказала в телеграм-канале.

«Ну что, мы наконец-то закончили. Отвечаю на вопрос, который я вам задавала в предыдущем «кружочке» (видео телеграм-канала – Sports.ru): сегодня мы снимали «Новогоднюю ночь» на Первом.

Так что сейчас еду отдыхать, завтра вновь очень интересный и насыщенный день», – сказала Щербакова, также опубликовав несколько фото в сторис инстаграма.