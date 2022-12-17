Инна Гончаренко: «Чемпионат России потеряет в зрелищности без Коляды. Его номера – произведение искусства, их всегда ждешь»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала информацию о том, что пропустит чемпионат России из-за болезни.

«Конечно, в первую очередь хочу пожелать здоровья Коляде. Во-вторых, безусловно, жаль, соревнования потеряют в зрелищности, я обожаю смотреть программы Миши, тем более вот эти – «Щелкунчик», произвольная «Танго в сумасшедшем доме» интересная.

Его номера – произведение искусства, их всегда ждешь, независимо от качества проката. Миша – превосходный катальщик и актер, если он прыгает, то его прыжки эталонны, красивы, я бы даже сказала, что они не просто красивые, а шедевральные – он способен зависать в воздухе, это редкое качество», – рассказала Гончаренко.