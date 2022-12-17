Мишина о болезни Коляды: «Трудно говорить о прогнозах. Такое дело сразу не проходит»

Тренер по фигурному катанию рассказала о болезни , из-за которой он пропустит чемпионат России.

«Михаил не поехал вместе со всеми на сбор в Новогорск. Думали, ему станет лучше. У Коляды обострение синусита. Узнала от комментария Алексея Мишина, что Михаил не примет участия на чемпионате России из-за старой болезни. Ему делали операцию года два назад.

На долгий ли срок выбыл, не могу сказать, потому что Коляда не ходил на тренировки до того, как отправиться в Новогорск. Трудно говорить о прогнозах. Такое дело сразу не проходит. Конечно, у Миши было в планах участие на соревнованиях, но вышло так, что болезнь воспалилась. К следующим стартам будет готовиться обязательно!» – сказала Мишина.