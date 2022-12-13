РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило Камилу Валиеву на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз за год проверило фигуристку на допинг.

Первый раз Валиева проходила проверку в июле.

Всего в ноябре протестировало 16 российских фигуристов. Проверку прошли , Артем Алейников, , Ксения Гущина, Роман Кудлаев, Владимир Кузнецов, Анастасия Молчанова, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Александр Поветкин, и Алиса Семенова (все — впервые за год).

был проверен в третий раз за год, и – в четвертый.