РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило Камилу Валиеву на допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз за год проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг. 

Первый раз Валиева проходила проверку в июле. 

Всего в ноябре РУСАДА протестировало 16 российских фигуристов. Проверку прошли Елизавета Туктамышева, Артем Алейников, Владислав Дикиджи, Ксения Гущина, Роман Кудлаев, Владимир Кузнецов, Анастасия Молчанова, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Александр Поветкин, Дарья Садкова и Алиса Семенова (все — впервые за год). 

Андрей Мозалев был проверен в третий раз за год, Дмитрий Алиев и Михаил Коляда – в четвертый. 

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