Тарасова о том, что Тутберидзе не номинирована на премию ISU: «Дело может быть в том, что у нее только девушки. Я тренировала три вида в фигурном катании, а Этери – один»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, почему Этери Тутберидзе отсутствует в списке номинантов на премию ISU Skating Awards.
В категории «Лучший тренер» номинированы Рафаэль Арутюнян (США), Ромэн Агенауэр (Франция), Миэ Хамада (Япония), Чжао Хунбо (Китай), Стефан Ламбьель (Швейцария), Патрис Лозон (Канада), Соноко Накано (Япония) и Тодд Санд (США).
«Почему Тутберидзе нет в списке? В списке номинантов на премию «Лучший тренер» представлены специалисты, кто воспитал не одного чемпиона. Будут смотреть на результаты подопечных, сколько и каких побед было за сезон.
У Этери не может быть меньше. Считаю это несправедливым.
Кандидатов выдвигаем не мы. Поэтому не знаю, почему Этери нет в списке. Но дело может быть в том, что у Тутберидзе только девушки. Я тренировала три вида в фигурном катании. Кто-то два направления, а Этери – один.
Поэтому я не знаю этих правил. Конечно, Этери Георгиевна достойна везде быть в первых рядах», – сказала Тарасова.
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