Тарасова о том, что Тутберидзе не номинирована на премию ISU: «Дело может быть в том, что у нее только девушки. Я тренировала три вида в фигурном катании, а Этери – один»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, почему отсутствует в списке номинантов на премию .

В категории «Лучший тренер» номинированы Рафаэль Арутюнян (США), Ромэн Агенауэр (Франция), Миэ Хамада (Япония), Чжао Хунбо (Китай), Стефан Ламбьель (Швейцария), Патрис Лозон (Канада), Соноко Накано (Япония) и Тодд Санд (США).

«Почему Тутберидзе нет в списке? В списке номинантов на премию «Лучший тренер» представлены специалисты, кто воспитал не одного чемпиона. Будут смотреть на результаты подопечных, сколько и каких побед было за сезон.

У Этери не может быть меньше. Считаю это несправедливым.

Кандидатов выдвигаем не мы. Поэтому не знаю, почему Этери нет в списке. Но дело может быть в том, что у Тутберидзе только девушки. Я тренировала три вида в фигурном катании. Кто-то два направления, а Этери – один.

Поэтому я не знаю этих правил. Конечно, Этери Георгиевна достойна везде быть в первых рядах», – сказала Тарасова.