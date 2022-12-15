Железняков о том, что Тутберидзе не номинирована на премию ISU: «Запад давно играет против нас. Политика смешана со спортом, справедливостью здесь не пахнет»

Хореограф группы Алексей Железняков заявил, что считает несправедливым отсутствие Тутберидзе в списке номинантов на премию ISU Skating Awards.

В категории «Лучший тренер» номинированы Рафаэль Арутюнян (США), Ромэн Агенауэр (Франция), Миэ Хамада (Япония), Чжао Хунбо (Китай), Стефан Ламбьель (Швейцария), Патрис Лозон (Канада), Соноко Накано (Япония) и Тодд Санд (США).

– Я считаю, что это неправильно. Этери Георгиевну не включили в список номинантов из‑за допинг‑скандала. Премия же международная, с их стороны такой жест понятен.

Люди западного мира не поймут и не примут, если тренер, задействованный в допинг‑скандале, будет номинирован на премию «Лучший тренер». Повторюсь, я считаю, что это неправильно. Ничего не доказано, и все остается в подвешенном состоянии, а они по итогу что хотят, то и творят.

Запад давно играет против нас. Вы же сами понимаете, что политика уже давно смешана со спортом, религией, и здесь не удивляют все их посылы. Все это происходит на протяжении нескольких лет – игра в одни ворота.

– Если бы вы вручали премию «Лучший тренер», отдали бы ее Этери Тутберидзе?

– Да, дал бы. Если учитывать реальное количество золотых медалей за прошедший год на международных соревнованиях, то, естественно, самое большое количество взяла команда Тутберидзе, это несомненно.

Считаю, что, если команда берет все золотые медали, справедливо ей вручить премию «Лучший тренер». Но, к сожалению, справедливостью здесь давно не пахнет, – сказал Железняков.

Представлен список номинантов на премию ISU Skating Awards. Щербакова – единственная из России, Малинин не номинирован