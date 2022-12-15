Илья Авербух: «Все эти премии в фигурном катании являются условными. Щербакова – лучшая, мы это знаем. Остальное меня не волнует»

Хореограф, продюсер ледовых шоу поделился мнением о том, что номинирована на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

Помимо Щербаковой в этой категории номинированы Нэтан Чен (США), Юма Кагияма, Шома Уно, Каори Сакамото, Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция), Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай).

«Все эти премии в фигурном катании являются условными. Аня Щербакова – лучшая, мы это знаем. Остальное меня не волнует.

Все медали выигрываются на льду. Все остальные перечисленные фигуристы меня не интересуют», – сказал Авербух.

Представлен список номинантов на премию ISU Skating Awards. Щербакова – единственная из России, Малинин не номинирован