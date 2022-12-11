Ари Закарян: «Уже около месяца Малинин испытывает сложности с ногой, но он вышел на произвольную программу и исполнил ее на сто процентов»

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что американский фигурист Илья Малинин в последнее время испытывал проблемы с ногой.

Накануне Малинин занял 3-е место в финале Гран-при, исполнив в произвольной программе четверной аксель.

– Завершился финал Гран-при. Илья, который выиграл предыдущие два этапа, остановился только на третьем месте в финале. Как оцените выступление фигуриста? Что не получилось?

– Я оцениваю его выступление превосходно, потому что он в очередной раз показал, что он – гениальный спортсмен, у него есть очень сильный внутренний стержень. Уже около месяца он испытывает сложности с ногой, но при этом он вышел на произвольную программу и, на мой взгляд, исполнил ее на сто процентов.

Мы понимаем, что пока вращения, шаги не на том уровне, на который мы рассчитываем, но это дело времени. Он в очередной показал четверной аксель, который, к сожалению, не оценен так, как должен быть. Это элемент космического уровня, однако стоит он практически столько же, сколько тройной аксель и тройной тулуп. Это вообще нонсенс!

В целом мы довольны выступлением Ильи, и это только начало.

– Почему четверной аксель так низко оценивается?

– Я считаю, что это косяк системы. Четверной аксель должен оцениваться намного выше. Надо понимать, что идти на прыжок, который никто не исполняет на сегодняшний день и вряд ли кто-то исполнит, это подвиг. Кроме того, это отнимает большое количество концентрации, эмоциональных ресурсов, физической подготовки.

Когда ты исполняешь такой элемент, некоторые другие уже будут менее высокого уровня, так как ты выделяешь максимальную концентрацию на него. Этот элемент точно недооценен. Уникальные вещи должны оцениваться соответствующим образом.

– У Ильи какая-то беда с короткими программами. С первого старта он не показал ни одну чистую короткую. С чем это связано?

– Да, есть такое дело. С короткими программами пока не сложилось. Может быть, в этом есть какая-то интрига, которая в дальнейшем будет развиваться.

Cчитаю, что Малинин – это будущее не только США, но и всего мирового фигурного катания. Это явление в нашем виде спорта. Я верю, что он сделает много важных вещей в этом виде спорта. Русское имя, американское гражданство и мировое превосходство соединились в нем, – сказал Закарян.

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?