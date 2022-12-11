Алексей Ягудин: «Малинин – сверхталант. Есть все фигурное катание, а есть человек, который в данный момент на один шаг впереди»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил итоги финала Гран-при в мужском катании.

Накануне победу в Турине одержал Шома Уно, вторым стал Сота Ямамото, третьим – Илья Малинин.

«У Шомы Уно и Соты Ямомоты был приличный задел после короткой, им оставалось только многое не сорвать. Первая тройка была сразу предопределена.

Но, как одиночник одиночнику, для меня Малинин – сверхталант. Есть все фигурное катание, а есть человек, который в данный момент на один шаг впереди, и это Илья Малинин.

Он делает пять четверных не только на тренировках, но и регулярно в соревновательной практике это происходит», – сказал Ягудин.

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?