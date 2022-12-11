Инна Гончаренко: «Малинину есть куда расти в компонентах, но это дело наживное. По своей мягкости, пластичности, верткости он чем-то напоминает Ханю»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась об американском фигуристе .

Накануне Малинин занял 3-е место в финале Гран-при, исполнив в произвольной программе четверной аксель.

«Я бы повысила стоимость четверного акселя, потому что этот элемент очень сложен в исполнении, я думаю, мы не скоро увидим его повторение после Малинина, он для избранных. Малинин, безусловно, талант, у него и тело такое – с хорошей круткой, но чтобы идти на такие элементы, нужны еще желание и смелость.

Когда-то мы удивлялись , я говорила, что его успех – трудолюбие и талант, на 90% – трудолюбие. Илье есть куда расти, он еще молодой, в том числе в компонентах, но это дело в данном случае наживное – он достаточно эмоционален, мальчик очень интересный, яркий, по своей мягкости, пластичности, верткости чем-то напоминает Ханю», – сказала Гончаренко.

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?