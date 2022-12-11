Луна Хендрикс: «Раскрепощенные ледовые образы – идея нашей команды. Но откровенные фотосессии история совсем не про меня»

Бельгийская фигуристка рассказала о своих образах на льду.

– Вы сказали, что вы довольно стеснительный человек. На льду же вы настоящий секс-символ. Насколько естественным вы себя чувствуете в этом образе?

– Мне кажется, с годами я становлюсь более уверенной в себе и меньше стесняюсь. Если раньше выходить на лед перед зрителями мне было не очень комфортно, то сейчас с этим проблем нет.

Как только я оказываюсь перед публикой – я чувствую себя как дома. Я люблю выступать, обожаю публику и уже не зажимаюсь в программах. А вот выхожу со льда – и снова становлюсь обычной Луной, нормальной девушкой, без ярких костюмов и макияжа.

Такие раскрепощенные ледовые образы – идея нашей команды. Особенно мне помог раскрыть себя мой хореограф Адам Соля. Он все время твердит, что хочет вынуть меня из скорлупы, вывести из зоны комфорта – и показать зрителям другую Луну. Которая может раскрывать на льду разные образы – ну чтобы я не катала только условную Селин Дион.

Мы хотим показать, что женское катание – это не только лиричные песни и романтические программы. Мне хочется раскрыться с другой стороны и показать что-то яркое и запоминающееся.

– А в жизни вы как одеваетесь?

– Все зависит от настроения. Иногда я чувствую себя этаким бойцом, надеваю толстовку с капюшоном, что-то спортивное и кроссовки. А иногда это платье и туфли на каблуках, хотя, если честно, совсем уж классику я не люблю. Но я разная и могу выглядеть по-разному.

– Согласились бы сняться в откровенной фотосессии для какого-нибудь журнала?

– Ой, не думаю. Боюсь, что это история совсем не про меня. Если честно, я даже в купальнике на пляже не очень уверенно себя чувствую – и совсем не кажусь себе красивой. Когда я одета, мне гораздо спокойнее, ха-ха, – сказала Хендрикс.

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