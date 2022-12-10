Татьяна Навка запросила 25 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на ледовые шоу.

запросила 25 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на ледовые шоу.

Об этом говорится на сайте фонда.

Общая стоимость проекта – 152 млн. Речь идет о шоу «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Руслан и Людмила».

«Целевой аудиторией проекта являются, в первую очередь, самые маленькие зрители, для которых встреча со сказкой станет одним из самых запоминающихся событий – великолепная музыка, яркие декорация и высочайшее исполнительное мастерство артистов наших представлений всегда оставляют незабываемые впечатления.

Среди нашей взрослой аудитории – любители фигурного катания, ценители талантов наших знаменитых фигуристов, а также все те, кто не равнодушен к творчеству наших великих соотечественников П.И.Чайковского, А.С.Пушкина, С.Аксакова.

Цель – содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан. Задачи: продемонстрировать аудитории высочайший уровень организации и проведения ледовых шоу на основе классических произведений российской культуры, с использованием достижений в области спорта и технологий; обеспечить рост интереса к фигурному катанию, российской классической музыке и русской классике.

Серия показов грандиозных ледовых шоу «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Руслан и Людмила» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий.

Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов», – говорится в обосновании проекта.

В шоу Навки в этом году участвуют Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева.

Илья Авербух запросил 53 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на ледовое шоу «Анна Каренина»

Евгений Плющенко просит почти 80 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на шоу «Союз чемпионов»

Навка получила грант 14,5 млн на шоу в Луганске: хочет привезти Загитову, когда будет безопасно