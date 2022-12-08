Тарасова о Российско-китайских молодежных играх: «Это такие же международные соревнования. Ожидаю борьбу, но хочется, чтобы наши выиграли без борьбы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от Российско‑китайских молодежных игр, которые пройдут 15-20 декабря в Цзилине.

Сегодня стал известен состав сборной России по фигурному катанию, который отправится на соревнования.

– Это такие же международные соревнования. Что сейчас, что раньше они имеют большое значение для наших спортсменов.

Китай – очень сильная команда. Ожидаю борьбу, но хочется, чтобы наши выиграли без борьбы. Просто выиграли, и все, ха-ха.

– Григория Федорова можно считать главным фаворитом, учитывая его недавнюю победу в прыжковом турнире?

– Где он победил? И теперь из‑за этого его кем надо считать? Победителем прыжкового турнира. На соревнованиях очень сильные команды собраны, и бороться будут все, – сказала Тарасова.

Федоров, Дикиджи, Куликова, Чикмарева и Янченков, Щербакова и Гончаров примут участие в Российско-китайских молодежных Играх