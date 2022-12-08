Гончаренко о ЧР по прыжкам: «Акатьева выполняла качественный четверной тулуп, но когда попала в пару с Валиевой, вдруг увидели, что он еще не такой, как у Камилы, он проигрывает»

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко объяснила, почему Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по прыжкам. 

В полуфинала Валиева была сильнее Софьи Акатьевой, в финале обыграла Софью Муравьеву. 

«Будем отталкиваться от нашей любимой Камилы Валиевой, которая тулуп прыгает — это пролетище, это высота, позиция плюс длинный выезд, как Светлана Владимировна (Соколовская) шутила, что она бы хотела у Александра Самарина увидеть такой. Нам Камила это показывала. А длинный выезд судьями оценивался очень хорошо.

В моем детстве было так. Если выезд меньше одного метра — вообще не засчитывали прыжок. Выехал, но коротенький — все, не было такого прыжка.

У Валиевой победило именно качество прыжка, зрелищность. Если смотрим на Соню Акатьеву, которая тоже выполняла очень качественный четверной тулуп, то, когда она попала в пару с Камилой Валиевой, вдруг увидели, что ее четверной тулуп все-таки еще не такой, как у Камилы. И он проигрывает.

Да, с Камилой прикрыли глаза за помарку на первом тулупе. Но здесь как в институте. Ты первые три года работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Думаю, здесь сыграл такой момент», – сказала Гончаренко.

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