Тренер юниорской сборной России: «Фигуристы вернутся с российско-китайских Игр 20 декабря, а уже через два дня стартует ЧР. Именно поэтому в Цзилинь отправится наша молодежь»

Теги сборная России Галина Голубкова ФФКР ТАСС Фигурное катание

Старший тренер юниорской сборной России по фигурному катанию Галина Голубкова рассказала о критериях формирования команды для участия в третьих российско-китайских зимних молодежных Играх. 

«При определении состава на Российско-китайские зимние молодежные игры ФФКР руководствовалась несколькими факторами.

Прежде всего это результаты спортсменов в сезоне и их готовность отправиться в Китай, поскольку поездке предшествует сбор в Новогорске в условиях карантина, а в Цзилине все наши спортсмены будут жить в условиях, максимально похожих на те, которые были у олимпийцев – это так называемый пузырь.

Также надо понимать, что фигуристы вернутся из Китая 20 декабря, а уже через два дня стартует чемпионат России. Именно поэтому в Цзилинь отправится наша молодежь, наши юниоры», – сказала Голубкова. 

В Китай сборная вылетит 14 декабря чартерным рейсом.

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