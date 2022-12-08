Тренер юниорской сборной России: «Фигуристы вернутся с российско-китайских Игр 20 декабря, а уже через два дня стартует ЧР. Именно поэтому в Цзилинь отправится наша молодежь»

Старший тренер юниорской сборной России по фигурному катанию рассказала о критериях формирования команды для участия в третьих российско-китайских зимних молодежных Играх.

«При определении состава на Российско-китайские зимние молодежные игры ФФКР руководствовалась несколькими факторами.

Прежде всего это результаты спортсменов в сезоне и их готовность отправиться в Китай, поскольку поездке предшествует сбор в Новогорске в условиях карантина, а в Цзилине все наши спортсмены будут жить в условиях, максимально похожих на те, которые были у олимпийцев – это так называемый пузырь.

Также надо понимать, что фигуристы вернутся из Китая 20 декабря, а уже через два дня стартует чемпионат России. Именно поэтому в Цзилинь отправится наша молодежь, наши юниоры», – сказала Голубкова.

В Китай сборная вылетит 14 декабря чартерным рейсом.