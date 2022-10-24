Гендиректор ФФКР: «Даниелян будет выступать как член сборной команды России на мероприятиях федерации»

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Фигурист Артур Даниелян может выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях как член сборной России, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Сегодня появилась информация, что Даниеляну запретили выступать на соревнованиях внутри страны из-за нарушений во время перехода от тренера Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.

«Даниелян будет выступать как член сборной команды страны на мероприятиях, которые приводит ФФКР», – сказал Коган.

Таким образом, Даниелян сможет принять участие в этапах Гран-при России, сообщает ТАСС

Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он является призывником, проходящим службу в Москве

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