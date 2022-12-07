Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева выступят в ледовых шоу Ильи Авербуха

Хореограф и продюсер рассказал, что фигуристки и выступят в его ледовых шоу этой зимой.

Усачева в текущем сезоне не участвовала в соревнованиях из-за восстановления после травмы.

«На «Снежной королеве» в регионах к нам присоединится Лиза Туктамышева. Конечно, это не новое имя, но она также будет кататься в моих новогодних представлениях. В общем, стараюсь, чтобы был некий баланс опыта и молодости.

Что касается юных спортсменов, то в ряде шоу в регионах планирует принять участие Дарья Усачева. Мы с ней очень подружились.

Она большая подруга Ани Щербаковой и приходила на каждую съемку «Ледникового периода». Смотрела на все, открыв рот. Даша выразила большое восхищение постановками, и я планирую ее поддержать, так как она прошла через сложную травму и период реабилитации», – сказал Авербух.