Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева выступят в ледовых шоу Ильи Авербуха

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Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что фигуристки Елизавета Туктамышева и Дарья Усачева выступят в его ледовых шоу этой зимой. 

Усачева в текущем сезоне не участвовала в соревнованиях из-за восстановления после травмы.

«На «Снежной королеве» в регионах к нам присоединится Лиза Туктамышева. Конечно, это не новое имя, но она также будет кататься в моих новогодних представлениях. В общем, стараюсь, чтобы был некий баланс опыта и молодости.

Что касается юных спортсменов, то в ряде шоу в регионах планирует принять участие Дарья Усачева. Мы с ней очень подружились.

Она большая подруга Ани Щербаковой и приходила на каждую съемку «Ледникового периода». Смотрела на все, открыв рот. Даша выразила большое восхищение постановками, и я планирую ее поддержать, так как она прошла через сложную травму и период реабилитации», – сказал Авербух.

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