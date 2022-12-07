Изабо Левито о русской кухне: «Я знаю слова «борщ» и «котлета»! Тренер даже научила меня их готовить»

Американская фигуристка рассказала об изучении русского языка и отношении к русской кухне.

Левито тренируется у специалистов из России Юлии и Вячеслава Кузнецовых

– Все твои тренеры – из России, как обстоят дела с русским языком?

– Пару лет назад я даже начала им заниматься. А потом поняла, что не могу тянуть одновременно два иностранных языка: моя мама итальянка, поэтому половина семьи говорит по-итальянски. А мой italiano пока далек от идеала: я все понимаю, но ответить нормально не могу – не хватает словарного запаса. И как понимаете, это вопрос семейной чести для меня, ха-ха. Так что где-то через год полностью освоюсь с итальянским, а потом снова примусь за русский.

Я пока и так между учебой и льдом вздохнуть толком не могу, а тут еще иностранные языки. Но знаете, я ведь неплохо продвинулась с русским – Duolingo (онлайн-тренажер иностранных языков – Sports.ru) уверяет, что я освоила 25% слов из курса русского.

– На тренировках можешь что-то сказать по-русски?

Юлия Кузнецова: Она знает «давай-давай», «хорошо», «молодец».

Левито (перебивает): Я знаю больше, вы что! Вот например (говорит по-русски): «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Поэтому если я окажусь в России и потеряюсь – я справлюсь. «Я хочу вода», «я устала», «я хочу спать», «я хочу в кровать». Ну и яблоки с яйцами – так что как-нибудь выживу.

– А русскую еду какую-нибудь пробовала?

– Нет. Я знаю слово «борщ» – вот, пожалуй, и все мои познания. А, нет! Еще «котлета»! Юлия даже научила меня их готовить. Я не то чтобы консервативна в еде – просто не очень люблю смешивать некоторые продукты. Ну и не выношу острое, перец мне никуда добавлять нельзя. А так ем и молочку, и мучное.

Ок, я стараюсь не думать о том, как именно делается сыр – поэтому из всех сыров ем разве что моцареллу и тертый пармезан к пасте. Ну я же наполовину итальянка, чего еще от меня ждать, – сказала Левито.

«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию