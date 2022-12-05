Ксения Гущина: «С развитием фигурного катания в Перми дела обстоят хорошо, но не для всех видов. В приоритете пары, с одиночным катанием сложнее»

Российская фигуристка Ксения Гущина рассказала, почему решила перейти в группу тренера .

– Ты начинала заниматься в Перми. Хватало ли там льда, как проходили тренировки?

– В принципе, льда было достаточно. Были занятия по общей физической подготовке, хореографии, дополнительно привлекались специалисты по танцам, актерскому мастерству.

С развитием фигурного катания в Пермском крае дела обстоят хорошо, но не для всех видов. В приоритете парное катание, сейчас добавились танцы на льду. С одиночным катанием все сложнее.

В программу финансирования входят лед и общая физическая подготовка, все остальное – хореография, работа над программами, танцы, восстановление спортсмена – за счет родителей.

Обидно, в одиночном катании тоже есть хорошие и перспективные девочки, но из-за высокой конкуренции не всегда удается стоять на пьедестале. А чтобы быть конкурентоспособными, нужны специалисты, которых должны оплачивать родители.

– А почему решили переехать в Петербург?

– Так получилось, что с Ольгой Сергеевной Старцевой, моим первым тренером, расторгли договор. Специалиста уровня Старцевой в школе нет, поэтому совместно с Ольгой Сергеевной было принято решение попробовать себя в другой школе.

Она сама выбрала мне школу и тренера, которому хотела бы меня передать. Дальше была моя работа – трехнедельные сборы с Оренбурге с новой командой. В конце сборов я услышала заветное «да». Затем три дня на переезд – и я в Санкт-Петербурге.

– Тренер тоже теперь работает в Петербурге?

– Нет, она осталась в Перми. В социальных сетях я ее отмечаю и благодарю за прошлое сотрудничество. Мы с Ольгой Сергеевной вместе работали почти десять лет. Я считаю, что это большое количество времени.

– Почему выбрали именно Давыденко?

– Это был выбор Ольги Сергеевны, она увидела мое развитие с этим специалистом. Думаю, что она не ошиблась.

– В организации тренировок есть какие-то изменения?

– В тренировочном процессе ничего не изменилось. Тренер составляет план, и в зависимости от моего состояния идет работа. У меня достаточно льда, есть занятия по хореографии, общей и специальной физической подготовке.

– В этом сезоне многие отмечали твои классные вращения, дорожки и вторую оценку. Как-то отдельно уделяете этому внимание?

– Мне кажется, в Петербурге стали больше обращать на это внимание, чем в Перми, хотя там тоже старались над этим работать. Не очень сильно получалось.

Не было правильных специалистов – у нас, особенно в последний год, было мало хореографии, почти что не было. Поэтому, скорее всего, не очень хорошо получалось, – сказала Гущина.