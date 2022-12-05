Фотограф AFP: «В прокате Медведевой на ОИ-2018 была какая-то обреченность. Она понимала, что не выиграет. И это намного более сильные эмоции, чем постфактум, как у Трусовой»
Фотограф агентства AFP Кирилл Кудрявцев сравнил эмоции Евгении Медведевой и Александры Трусовой, ставших серебряными призерами Олимпийских игр.
– Одно из самых известных ваших фото с Олимпиады-2022 – Трусова на пьедестале после женской произвольной. Впервые в истории сделала пять четверных прыжков, но осталась только второй – мощнейший кадр.
– Я знал, что произошло непосредственно после прокатов – ее срыв и слова «я никогда больше не буду кататься». Но снять это не мог: моя позиция была на трибуне, а все происходило около kiss-and-cry.
Да и вся эта ситуация совершенно не читалась бы на фото, если даже был бы вариант попробовать сделать серию снимков. Поэтому я сосредоточился на пьедестале: было понятно, что там точно тоже будут эмоции.
– Для фотографа как для отрешенного наблюдателя какой момент эмоциональнее: слезы Трусовой или драма Медведевой в Корее четырьмя годами ранее? Она тоже попала в ваш объектив.
– Медведевой. В этом прокате все равно была какая-то обреченность. Почему она разрыдалась сразу после проката: понимала, что не выиграет.
И это, конечно, намного более сильные эмоции, чем те эмоции постфактум, как у Трусовой, – сказал Кудрявцев.
У наших фигуристок – золото и серебро на Олимпиаде-2022, но это самое грустное награждение в истории (даже грустнее, чем у Загитовой с Медведевой)
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