Самоделкина о ЧР по прыжкам: «Классный турнир, что-то новое для нас всегда в плюс. Довольна выступлением, хотя понимаю, что можно было лучше себя проявить»

Теги сборная России женское катание Софья Самоделкина Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге. 

Самоделкина в составе команды Алексея Мишина заняла третье место в командном турнире.

«Очень классный турнир, что-то новое для нас всегда в плюс, это познавательно.

По ходу турнира все менялось, но в целом я довольна своим выступлением, хотя понимаю, что можно было получше себя проявить.

Буду рада, если традиция с таким турниром продолжится и дальше», – сказала Самоделкина. 

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