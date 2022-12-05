Самоделкина о ЧР по прыжкам: «Классный турнир, что-то новое для нас всегда в плюс. Довольна выступлением, хотя понимаю, что можно было лучше себя проявить»
Фигуристка Софья Самоделкина поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
Самоделкина в составе команды Алексея Мишина заняла третье место в командном турнире.
«Очень классный турнир, что-то новое для нас всегда в плюс, это познавательно.
По ходу турнира все менялось, но в целом я довольна своим выступлением, хотя понимаю, что можно было получше себя проявить.
Буду рада, если традиция с таким турниром продолжится и дальше», – сказала Самоделкина.
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