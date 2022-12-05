Радионова о ЧР по прыжкам: «Думаю, в следующем году эти соревнования могут стать еще масштабнее. Ведь у нас немало сильных тренерских групп»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 поделилась мнением о чемпионате России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что боролись именно тренерскими штабами. Думаю, что в следующем году эти соревнования могут стать еще масштабнее, ведь у нас немало сильных тренерских групп – это и команда Буяновой, и команда Давыдова, и команда Буцаевой.

И было видно, как переживали тренеры за своих ребят, их азарт был не ниже, чем у спортсменов. У нового турнира классный формат, причем как для зрителей, так и для спортсменов.

Это была отличная идея, и хотелось бы, чтобы чемпионат России по прыжкам стал ежегодным. Для фигуристов это было особенно интересно, ведь когда ты выступаешь за команду, у тебя совсем другие эмоции, и стараешься ты не на 100, а на 200 процентов.

Перед чемпионатом России в Красноярске для них это стало хорошей эмоциональной разрядкой», – сказала Радионова.

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