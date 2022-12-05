Жулин о чемпионате России по прыжкам: «Жаль, что там не прыгали танцоры»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлениями от чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.
«Все прошло отлично, мне все понравилось, победа Камилы Валиевой была ожидаемой.
Что касается регламента, он не кажется слишком простым.
Жаль, что там не прыгали танцоры. Это единственное, о чем я жалею», – сказал Жулин.
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