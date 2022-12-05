Жулин о чемпионате России по прыжкам: «Жаль, что там не прыгали танцоры»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию поделился впечатлениями от чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Все прошло отлично, мне все понравилось, победа была ожидаемой.

Что касается регламента, он не кажется слишком простым.

Жаль, что там не прыгали танцоры. Это единственное, о чем я жалею», – сказал Жулин.

Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир