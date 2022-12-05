Жулин о чемпионате России по прыжкам: «Жаль, что там не прыгали танцоры»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлениями от чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Все прошло отлично, мне все понравилось, победа Камилы Валиевой была ожидаемой.

Что касается регламента, он не кажется слишком простым.

Жаль, что там не прыгали танцоры. Это единственное, о чем я жалею», – сказал Жулин.

Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные