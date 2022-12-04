Александр Жулин: «У Плющенко все получится в тренерской карьере. Он амбициозный человек и очень хороший специалист»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о победе команды на чемпионате России по прыжкам.

«Команда Плющенко победила команду Тутберидзе, но это все условно. Были люди из Санкт-Петербурга, и у Тутбезидзе были другие люди. Поэтому к этому относился спокойно.

Но считаю, что у Плющенко все получится в тренерской карьере. Он амбициозный человек и очень хороший специалист», — сказал Жулин.