Александр Жулин: «У Плющенко все получится в тренерской карьере. Он амбициозный человек и очень хороший специалист»

Теги Евгений Плющенко сборная России Александр Жулин Спорт-Экспресс Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о победе команды Евгения Плющенко на чемпионате России по прыжкам. 

«Команда Плющенко победила команду Тутберидзе, но это все условно. Были люди из Санкт-Петербурга, и у Тутбезидзе были другие люди. Поэтому к этому относился спокойно.

Но считаю, что у Плющенко все получится в тренерской карьере. Он амбициозный человек и очень хороший специалист», — сказал Жулин.

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