Анастасия Мишина и Александр Галлямов: «Когда у нас будет стабильно получаться четверной выброс на тренировках, тогда и вставим его в программу»

Пара Анастасия Мишина и прокомментировали победу в командном турнире на чемпионате России по прыжкам в Санкт‑Петербурге.

Мишина и Галлямов выступали за команду .

«Мы рады стать чемпионами по прыжкам. Это невероятное звание и турнир, от которого азарт исходил до последней минуты. Мы очень переживали за нашу команду.

Когда вытянули билет в команду Плющенко, было круто, с одной стороны. Но у нас есть друзья в каждой команде, мы часто пересекаемся и болеем друг за друга. Кстати, сейчас Евгений Викторович показал нам белый шарик с жеребьевки и напомнил: «А я говорил, что вы первые будете исполнять элементы!»

На тренировках мы часто отрабатываем и отдельные элементы. Иногда по несколько раз. Но все равно на каждый элемент часто сложно собраться, потому что везде есть свои маленькие нюансы. Сегодня нам было важно показать тройной лутц. Мы пока не осмеливаемся его вставлять в программы, потому что это может повлиять на остальной контент. А сегодня мы показали перед зрителем, что можем его прыгать.

Мы немного удивлены, что у парников на этом турнире не было каскадов. В парном они, на наш взгляд, выглядят эффектнее. Мы обычно прыгаем сальхов‑сальхов. Если в следующий раз разрешат каскады, мы готовы поэкспериментировать.

Наше мнение о запрете четверного выброса? Это неправильно. Ведь парни и многие девушки прыгают четверные. Это тоже опасно для здоровья. Да, по оценкам риск не всегда оправдан. Но если мы хотим технического прогресса, то нельзя останавливать спортсмена. Что касается нас, то мы известны как стабильная пара. Когда у нас будет стабильно получаться четверной на тренировках, тогда и вставим его в программу!

Оригинальный подарок – «набор болельщика от Тамарочки Москвиной» – придумала Настя. Хотя вдохновитель – сама Тамара Николаевна. Когда она приходит на тренировку с пищащей курицей, это нас вдохновляет. Поэтому мы решили подарить такую курочку поклонникам», – сказали Мишина и Галлямов.